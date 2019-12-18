Чебоксары, , 07:51 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) появился ещё один крупный потенциальный кредитор. Налоговая служба заявила о требовании почти 10 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно документу, Федеральная налоговая служба в лице УФНС по Чувашской Республике в рамках дела о банкротстве КТ заявила о требовании в размере 9 978 521,39 рубля.

«Основанием возникновения задолженности, по данным заявителя, является: расчёт размера капитализированных платежей, копии документов по шести получателям выплат по обязательному социальному страхованию», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года «Коммунальные технологии» признаны банкротом, 31 октября 2019 года кредиторы большинством голосов выступили за прекращение деятельности компании. КТ зарегистрирована 6 ноября 2003 года, основную деятельность вела с 2006 года.

Напомним, в августе 2019 года прошло собрание с участием кредиторов и уполномоченных органов, на долю которых приходится 517 226 761 рублей основного долга (97,78% от числа голосов конкурсных кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов).

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