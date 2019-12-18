Екатеринбург, 18 декабря 2019, 07:49 — REGNUM В 2019 году в Екатеринбурге произведена замена 65,6 км ветхих и аварийных тепловых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».
На ремонтную компанию и плановое переоборудование теплосетевого комплекса было за год истрачено около трёх с половиной миллиардов рублей.
Отметим, что в 2020 году планируется ремонт почти 84 км теплосетей в Екатеринбурге, Березовском, Первоуральске и Лесном, на эти цели запланировано выделить более 3,1 млрд рублей. Всего на ремонтные работы в будущем году будет затрачено свыше пяти миллиардов рублей.