Екатеринбург, , 07:49 — REGNUM В 2019 году в Екатеринбурге произведена замена 65,6 км ветхих и аварийных тепловых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского филиала «Т Плюс».

На ремонтную компанию и плановое переоборудование теплосетевого комплекса было за год истрачено около трёх с половиной миллиардов рублей.

«Продолжаются работы по переводу тепловых нагрузок зоны ТЭЦ-19 на ТЭЦ «Академическая», идет строительство двух насосных станций, тепловой сети протяженностью 5,788 км», — уточнили в пресс-службе.

Отметим, что в 2020 году планируется ремонт почти 84 км теплосетей в Екатеринбурге, Березовском, Первоуральске и Лесном, на эти цели запланировано выделить более 3,1 млрд рублей. Всего на ремонтные работы в будущем году будет затрачено свыше пяти миллиардов рублей.