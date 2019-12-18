Якутск, , 07:51 — REGNUM После официального вступления в действие программы о льготной ипотеке для дальневосточников отмечается рост цен на жильё. При этом глава Минвостокразвития Александр Козлов заверил, что правительство приложит все усилия, чтобы этого не произошло, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Но, судя по активному обсуждению этой темы в соцсетях, всё с точностью до наоборот.

Читайте также: Глава Минвостокразвития пообещал сдержать цены на жильё на Дальнем Востоке

Пользователи бурно комментируют в Instagram Александра Козлова «дальневосточную ипотеку», смыла в которой многие не видят и называют «недопрограммой».

"Посмотрите, как вырос ценник на квартиры за последнюю неделю!!! Никто ничего не контролирует! Жильё для молодых семей становится ещё недоступнее, чем прежде!»

«Звучит красиво, а что по факту? Давайте разберемся: 1) взять под 2% можно только заведомо дорогую недвижимость, цены на новостройки растут; 2) 20% первоначалки — это от 700 тыс. руб.; 3) компании-застройщики не показывают всю стоимость в договоре, соответственно под 2% вы возьмёте сумму на полквартиры; 4) квартиры без ремонта, соответственно ещё нужны деньги на ремонт. Таким образом, эта бестолковая недопрограмма позволяет купить только «майбах» среди квартир, хотя вы нуждаетесь хотя бы в нормальной «тойоте.» С другой стороны, вы получаете более дорогую, но более ликвидную недвижимость с меньшей переплатой по ипотеке. В итоге эта программа не особо-то и поможет людям, действительно нуждающимся в жилье»,

«Я не понимаю, почему обоим супругам должно быть до 36. Мы многодетная семья. Супруге до 36, мне больше 36. И всё. Все льготы закрыты. Я понимаю, что денег на всех не хватает, но сделайте хоть что-нибудь для многодетных семей, как наша»,

«20% на строительство дома — это 800 тыс. Скажите, где нам их заработать за такой срок?» — пишут дальневосточники.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Козлов заявил, что основная задача — не допустить роста стоимости квадратного метра с введением в действие льготной ипотеки под 2% для дальневосточников.