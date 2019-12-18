Пекин, , 07:47 — REGNUM Инвестиции Китая в развитие недвижимости выросли на 10,2% в годовом исчислении за первые 11 месяцев года, что несколько ниже 10,3% за первые десять месяцев, сообщили в Национальном бюро статистики КНР, передает агентство Синьхуа.

Общий объем инвестиций в недвижимость за указанный период составил 12,13 трлн юаней (около $1,7 трлн), сообщили в бюро. Инвестиции в жилое строительство выросли на 14,4% в годовом исчислении до 8,92 трлн юаней за первые 11 месяцев года с замедлением темпа роста на 0,2 процентных пункта относительно первых 10 месяцев года.

Продажи коммерческого жилья в пересчете на площадь по полу составили 1,49 млрд кв. метров в период с января по ноябрь. За первые 11 месяцев продажи коммерческого жилья в пересчете на денежную стоимость выросли на 7,3% до 13,9 трлн юаней.

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