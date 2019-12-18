Москва, , 07:45 — REGNUM В распоряжении Федеральной налоговой службы России оказались сведения о зарубежных счетах и активах российских граждан из 70 стран, сообщил 17 декабря источник в ведомстве.

Сведения были предоставлены налоговыми органами иностранных юрисдикций по обмену. Российская сторона, в свою очередь, направила информацию о счетах и активах иностранцев налоговым органам 58 стран.

«Обмен информацией состоялся со всеми странами, с кем был запланирован», — цитирует РБК собеседника.

Напомним, Россия присоединилась к автообмену данными в сентябре 2018 года. В тот же год ФНС России передала данные об активах и счетах за 2017 год в 50 юрисдикций. Обмен направлен на борьбу с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли.

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