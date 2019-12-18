Пермь, , 07:45 — REGNUM В Перми на месте снесённого дворца культуры «Телта» будет построена гостиница. Об этом пишут местные СМИ.

Вопрос был рассмотрен 17 декабря на заседании краевого совета по предприинимательству. Проектировать гостиницу на улице Окулова, 14 начнут в 2020 году. А построить объект обещают к 2023 году.

Как пишет 59.ru, в четырёхзвёздочной гостинице будет 130 номеров. Также в планах конференц-зал на 530 кв. метров и парковка на 90 машин.

Отметим, ДК «Тетла» долго стояло законсервированным. Затем его снесли.