Воронеж, , 07:38 — REGNUM Завод по переработке молочной сыворотки открылся в Калаче Воронежской области на базе Калачеевского сырзавода 17 декабря, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В церемонии открытия принял участие губернатор Александр Гусев.

«Новый завод — образец перерабатывающих предприятий, которые должны строиться на территории области. Когда все составляющие исходного продукта, в данном случае молока, перерабатываем и в готовом виде поставляем потребителю, оставляя при этом всю добавленную стоимость на территории региона. Эта технология для России новая, пока не отработанная. Рынок привык к иностранным продуктам, и продвигаться будет непросто», — отметил губернатор.

Глава региона также пообещал поддержку предприятию со стороны властей.

Проект по строительству завода стартовал в октябре 2017 года. Мощность завода позволяет перерабатывать 600 тонн сыворотки-сырья в сутки и производить 28 тонн сухого деминерализованного пермеата и 2,3 тонны концентрата сывороточных белков. В новое предприятие было вложено 2,4 млрд рублей, создано 40 новых рабочих мест.