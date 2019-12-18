Пекин, , 07:38 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал (FAI) выросли на 5,2% за первые 11 месяцев 2019 года в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

За первые 11 месяцев объем FAI составил 53,37 трлн юаней ($7,63 трлн), сообщили в Национальном бюро статистики КНР. В месячном исчислении рост составил 0,42%. Инвестиции в государственный сектор выросли на 6,9% за указанный период, в то время как в частном секторе рост составил лишь 4,5%, что на 0,1 процентных пункта выше, чем за первые 10 месяцев года.

Инвестиции в высокотехнологическое производство и сектор услуг взлетели на 14,8% и 13,1% в годовом исчислении соответственно. FAI включают в себя капитал, потраченный на развитие инфраструктуры, собственности, оборудования и физических активов.