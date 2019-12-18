Москва, , 07:22 — REGNUM Несколько российских телеканалов, входящих в группу «Газпром-медиа» и «Национальную медиа группу» (НМГ), потребовали от операторов вести трансляцию в интернете только через единую платформу «Витрина ТВ», сообщает 17 декабря РИА Новости со ссылкой на документы.

Отмечается, что подключение через «Витрину ТВ» должно быть реализовано c 1 февраля 2020 года, в противном случае оператор должен прекратить распространение ОТТ-версии телеканала уже 1 февраля.

Телеканалы также потребовали от операторов вести трансляцию с 25 декабря 2019 года по 31 января 2020 года на определённых условиях. Среди них: вещание в неизменном виде, запрет на размещение любой информации, носящей рекламный характер.

Добавим, операторы не согласились с требованиями телеканалов в связи с тем, что монополистом в вещании по предъявленным требованиям становится одна компания, и она будет диктовать свои условия рынку.

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