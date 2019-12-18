Якутск, , 07:37 — REGNUM Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на пресс-конференции в рамках фестиваля «Дни Дальнего Востока в Москве» акцентировал, что основная задача — не допустить роста стоимости квадратного метра с введением в действие льготной ипотеки для дальневосточников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Большая работа предстоит вместе с банками. Для того чтобы они сделали именно так, чтобы этим можно было воспользоваться. Строители — у нас порядка 400 застройщиков на Дальнем Востоке, это вроде как большое количество, а вводят всего 2 млн квадратных метров жилья. Значит надо платить будет больше. Уже больше 120 заявок находится на рассмотрении. Пока только в 2 банках, мы ждём до конца декабря, что и остальные банки примут свои продукты — мы сейчас с ними по этому поводу работаем.

Но наша задача — чтобы те, кто хотят воспользоваться ипотекой под 2%, могли ею воспользоваться. Ну и конечно, вместе с губернаторами обсуждали, что надо рассмотреть, как поддержать строителей и не допустить роста стоимости квадратного метра, исключить злоупотребление», — озвучил Александр Козлов.

Сейчас заявки принимает только АО «ДОМ.РФ».

Как сообщало ИА REGNUM, в регионах Дальнего Востока уже началось оформление льготной ипотеки.