Москва, , 07:13 — REGNUM Проект плана смены крупнейшего акционера Сбербанка прокомментировал доктор экономических наук и публицист Никита Кричевский.

«Передача контрольного пакета Сбербанка от ЦБ Росимуществу — тема давнишняя. Действительно странно, что мегарегулятор имеет контроль над крупнейшим банком страны. Почему же эта животрепещущая тема всплыла только сейчас? По всей вероятности, переход контрольного пакета — первый шаг к приватизации «Сбера». Странно, что на эту очевидную вещь никто из наблюдателей не обратил внимания. Между тем полная или частичная приватизация будет вполне в духе расширения приватизационного списка. Конечно, не на следующий год, а чуть позже. Деньги возвращаются домой, не так ли?» — отметил эксперт на своих интернет-ресурсах.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что правительство России рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре.