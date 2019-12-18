Чебоксары, , 07:10 — REGNUM В Чувашии будет предоставлено более 5,5 тыс. кв. метров земельного участка без торгов под строительство логистического центра. Он будет размещён на Базовом проезде в Чебоксарах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Чувашии Иван Моторин, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Речь идёт о строительстве производственного здания логистического центра торговой марки Abat (акционерное общество «Чувашторгтехника»). Данный проект решением правительства признан приоритетным и будет реализовываться до 30 июня 2021 года при государственной поддержке. Компании будут оказаны нефинансовые меры поддержки, то есть предоставлен в аренду требуемый земельный участок без проведения торгов.

Согласно документу, в январе 2020 года компания должна будет подать заявление о предоставлении в аренду земельного участка площадью 5507 кв. метров — это площадка расположена на Базовом проезде в Чебоксарах, кадастровая стоимость превышает 8,3 млн рублей. С апреля по июль 2020 года должны быть проведены проектно-изыскательские работы и получено разрешение на строительство, затем должно начаться возведение комплекса.