18 декабря 2019 | Время чтения 6 мин

Минобороны России всё чаще стало обращаться в суд с требованием о выплате неустойки за нарушения при исполнении госконтрактов. В качестве истца ведомство выступало в свыше 1,2 тыс. дел.

Анастасия Степанова, , 07:09 — REGNUM В уходящем, 2019 году Минобороны России стало чаще фигурировать в качестве истца по взысканию неустоек и штрафов с различных исполнителей, нарушивших условия госконтрактов. ИА REGNUM проанализировало, кем больше всего недовольно ведомство министра Сергея Шойгу.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Подробнее о контрактах

По открытым данным, Минобороны России с 1992 года являлось заказчиком почти по 12,8 тыс. госконтрактов на общую сумму 925 млрд рублей. Услуги предоставляли более 3,6 тыс. поставщиков.

Самыми крупными торгами стали те, что связаны с приобретением жилья для нужд министерства. Так, в 2011—2012 годах ведомство закупило 7,5 тыс. квартир общей площадью более 467,5 тыс. кв. м в поселке Шушары (Санкт-Петербург) на общую сумму чуть более 20,71 млрд рублей. Исполнителем выступило ООО «ДСК «Славянский», владельцами которого на сегодня являются ООО «Страйк» и ООО «Управляющая компания «Балтрос».

Одним из самых дорогих контрактов на продукцию не жилого назначения стал тот, что заключили в июне 2012 года с ПАО Судостроительный завод «Северная Верфь» (Санкт-Петербург) на поставку морского судна тылового обеспечения на базе проекта 23 120. Сумма сделки — чуть более 10,852 млрд рублей. В карточке контракта имеется изменение по срокам — «дата окончания исполнения контракта — 31.12.2019 года».

Строящееся судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 ПАО «Северная верфь»

Ещё один дорогостоящий контракт был подписан в мае 2013 года с ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева» на 8,408 млрд рублей на пять самолётов-амфибий Бе-200ЧС, в том числе без функции пожаротушения. В карточке контракта уточняется, что поставщик был сменён из-за преобразования юрлица.

Чаще всего исполнителем по контрактам Минобороны РФ выступало АО «Главное управление обустройства войск», с которым было заключено 54 контракта на общую сумму почти 36 млрд рублей.

О делах судебных

Минобороны РФ за период с 1992 года выступало истцом в более чем 1,2 тыс. дел, и большая часть из них была связана с взысканием неустоек и пени с исполнителей государственных контрактов.

Один из самых дорогих контрактов министерства также не избежал судебных споров, закончившихся расторжением оного. В августе 2017 года московский арбитраж удовлетворил иск ведомства к ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева», которое должно было поставить самолёты-амфибии Бе-200ЧС, и расторг госконтракт. Кроме этого, с исполнителя было взыскано 6,726 млрд рублей неотработанного аванса, так как ни один из самолётов поставлен не был. Кроме того, за срыв сроков были взысканы неустойки — свыше 172 млн рублей и 344,3 млн рублей.

В акте межведомственной комиссии, упомянутой в материалах дела от 2017 года, говорилось, что «причинами срыва сроков поставки самолётов по контракту, заключённому с Минобороны России, являются недостаточный уровень оперативного производственного планирования, неэффективное использование производственных ресурсов, недостаточные производственные мощности и низкая квалификация основного производственного персонала».

Но это не единственный контракт, ходом которого оказались недовольны в министерстве.

Самую весомую претензию ведомство выставило ПАО «Туполев» в конце января 2018 года — «о взыскании по государственному контракту №Н/3/6/125−11-ДГОЗ1 418 187 327 032 010 091 790 336/Н/4/01−14-ДГОЗ от 24 сентября 2014 года неустойки в размере 21 449 519 238 руб. 51 коп.». Данный иск был отозван истцом в марте того же года. Но при этом 22 января 2020 года суд рассмотрит иск к ПАО «о взыскании неустойки по государственному контракту от 23.04.2015 года №1 517 187 329 641 050 120 650 752/Р/4/2/2−15-ДОГОЗ на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов Ту-22М3 (КОД 213 975) для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2015—2017 годах в размере 4 643 866 466,87 рубля». На 20 января назначено слушание «о взыскании 122 770 065,3 рубля», а на 16 января — «о взыскании неустойки по государственному контракту №15/474/СО от 27.11.2016 г. в размере 4 860 578 руб. 01 коп.».

Из тех же дел, вердикт по которым был вынесен, самым «дорогим» из заявленных стал спор с АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнёва» (Красноярский край), которое выполняло опытно-конструкторскую работу «Ключ» по контракту от 2015 года общей стоимостью более 4,822 млрд рублей. Истец запрашивал неустойку за нарушение сроков в размере 6,813 млрд рублей, но суд своим решением в конце ноября 2019 года снизил её до 1,116 млн рублей.

В августе 2017 года Минобороны РФ заявило к ПАО «Авиационная холдинговая компания Сухой» иск «о взыскании неустойки по государственному контракту от 01.11.2015 г. №1 520 187 327 021 010 080 759 808» на 5 374 713 976,64 рубля. По этому спору известно лишь, что его удовлетворили частично, а встречный иск ответчика полностью. Подробности неизвестны, поскольку слушания провели в закрытом режиме.

14 января 2020 года арбитраж также начнёт разбирать претензии к ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация» по делу «о взыскании неустойки в размере 5 352 965 996,66 рубля». В деле третьими лицами участвуют заводы из Рязани, Ульяновска, Иваново, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Приморского и Краснодарского краёв. А 24 января начнут рассмотрение иска к тому же ответчику, но уже «о взыскании неустойки по государственному контракту №1 418 187 326 131 030 106 046 464/Р/4/1/8−14-ДОГОЗ от 21.11.2014 г. в размере 5 222 511 377,69 рубля».

Многомиллиардная претензия у министерства есть и к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева». Иск «о взыскании неустойки по государственному контракту от 26.09.2019 года в размере 5 038 555 146,06 рубля» начнут слушать 23 января 2020 года.

Большое количество претензий у ведомства есть и было к ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла», который возводил для министерства малый ракетный корабль проекта 22 800 «Одинцово», оснащённый зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М». По одному из исков, поданному в начале декабря 2019 года, сумма превышает 2,9 млрд рублей. Его начнут рассматривать 9 января 2020 года. Также 28 января 2020 года суд рассмотрит претензии на сумму более 502,8 млн рублей, где речь идёт о неустойке по контракту от апреля 2016 года. Иск о взыскании неустойки в размере более 256,6 млн рублей принят в порядке упрощённого судопроизводства — его рассмотрят 9 января. С этим же заводом есть ещё два дела, и оба о неустойках — на 44,6 млн (назначено на 12 февраля 2020 года) и на 65,24 млн рублей. А 23 января должны пройти слушания о взыскании неустойки в размере 100 712 812,27 рубля. И это далеко не все претензии, заявленные ведомством Сергея Шойгу к судостроителям.

Минобороны РФ подало шесть исков к заводу, строящему для него корабли

Декабрьские споры

Количество дел о взыскании неустоек и штрафов продолжает расти. Так, в декабре 2019 года поступило несколько новых исков, которые пока не приняты к производству. К примеру, на 11 580 857,16 рубля 13 декабря претензия подана к АО «Специализированное опытно-конструкторское бюро систем и средств измерений «Вектор».

Стоит отметить и крупные иски, поступившие в декабре: к пермскому ЗАО «Специальное конструкторское бюро» — на 41 185 002,84 рубля, к АО «Главное управление обустройства войск» на 17 684 103,51 рубля, к ростовскому ООО «Восход» на 11 063 092,04 рубля и АО «55 Арсенал». Последний — на сумму 11 341 443,68 рубля. Слушания по нему назначены на 22 января 2020 года. Речь пойдёт «о взыскании неустойки по государственному контракту от 4 мая 2018 г. №1 820 187 315 721 432 371 036 160».