Хабаровск, , 07:07 — REGNUM Управление антимонопольной службы по Хабаровскому краю направило предостережение правительству региона в связи с намерением последнего создать залоговый фонд для спасения металлургического завода «Амурсталь», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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УФАС предупредило власти Хабаровского края о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства при создании залогового фонда, в который власти намерены поместить краевое имущество на сумму в 130 млрд рублей.

«Выдано предостережение губернатору, председателю правительства Хабаровского края, правительству Хабаровского края о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, в части создания залогового фонда для помощи металлургическому заводу группы компаний «Торэкс» «Амурсталь», поскольку отчуждение государственного имущества в обход процедур, установленных законом РФ, могут привести к ограничению конкуренции», — говорится в сообщении на официальном сайте УФАС по Хабаровскому краю.

УФАС напомнило властям региона о том, что создание беспрецедентных преимущественных условий для одного хозяйствующего субъекта могут привести к негативным последствиям не только для предпринимательского сообщества, но и отрицательно повлиять на сохранение государственного имущества в казне Хабаровского края.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Хабаровского края заявило о намерении создать залоговый фонд для спасения металлургического завода «Амурсталь», входящего в группу компаний «Торэкс», которую связывают с семьёй губернатора Сергея Фургала. После обысков на заводе, ареста одного из учредителей — Николая Мистрюкова, который помещен в СИЗО города Москвы по подозрению в давних убийствах, кредитующие банки приостановили финансирование завода по открытым кредитным линиям. В то же время, совладелец завода, московский предприниматель Павел Бальский, предложил губернатору Фургалу 2 млрд рублей для спасения завода — чтобы обойтись без создания залогового фонда. Бальский в своём обращении в СМИ заявил, что супруга Сергея Фургала Лариса Стародубова и партнёр Николай Мистрюков — лишь номинальные владельцы завода. Все дела Бальский, по его утверждению, всегда вёл только с Сергеем Фургалом.

В то же время власти Хабаровского края неоднократно заявляли, что залоговый фонд создаётся не только для спасения «Амурстали», но и для поддержки других предприятий региона.