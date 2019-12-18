Пекин, , 06:59 — REGNUM Китайская авиакомпания China Southern Airlines и британская British Airways подписали совместное соглашение касательного нового Международного аэропорта «Дасин» в Пекине, сообщает 17 декабря агентство Синьхуа.

Соглашение вступает в силу со 2 января 2020 года и знаменует первый опыт сотрудничества между авиационными рынками двух стран. Сотрудничество охватывает совместное использование кодов, обслуживание в зале ожидание и преимущества для постоянных клиентов.

British Airways является первой международной авиакомпанией, которая переведет все свои операции в Международный аэропорт «Дасин», открытый в сентябре текущего года. Аэропорт призван разгрузить существующий аэропорт «Столица».