Чита, , 06:47 — REGNUM Министр образования Забайкалья Андрей Томских, отвечая на вопрос депутата от КПРФ Сергея Сутурина о повышении зарплат педагогам на заседании краевого парламента 18 декабря заявил, что неважно, какую зарплату получают учителя. Его слова цитирует ZAB.RU.

Когда депутат — коммунист поинтересовался, что можно сделать для учителей, чья зарплата составляет менее 30 тысяч рублей, Андрей Томских ответил:

«Неважно какую зарплату получает учитель, важно, чтобы работа выполнялась с честью».

Напомним, в конце 2018 г. чиновник заявил, что средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений должна соответствовать зарплате в сфере общего образования. Этот показатель на 2018 год по Забайкалью установлен в размере 27 620 рублей, — уточнил Томских.