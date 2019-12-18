Лондон, , 06:37 — REGNUM Решение запретить членам британского правительства посещение Всемирного экономического форум (ВЭФ) в Давосе, который пройдет в январе 2020 году, принял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Об этом 17 декабря сообщает газета The Guardian.

По данным издания, с помощью этого шага Джонсон надеется заручиться поддержкой своих сторонников и укрепить позиции Консервативной партии, получившей большинство голосов на выборах в парламент королевства на прошлой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Борис Джонсон заявил, что Великобритания выйдет из состава Европейского Союза к 31 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон пообещал заключить торговое соглашение с ЕС до конца 2020 года