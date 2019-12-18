Владивосток, , 06:26 — REGNUM Проект главного финансового документа Приморья на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов одобрен в последнем, третьем, чтении краевыми депутатами в среду, 18 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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Как отмечается в сообщении, доходная часть на 2020 год составляет 136,7 млрд рублей, расходная — 141,5 млрд рублей. Дефицит в размере 4,8 млрд рублей, защищен остатками средств на начало года. По словам первого вице-губернатора Веры Щербина, бюджет Приморья по-прежнему остаётся социально направленным — увеличены расходы на образование, здравоохранение, социальную политику.

В полном объёме предусмотрены средства на все меры соцподдержки приморцев, в том числе и новые, инициируемые губернатором края Олегом Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, вновь назначенный врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн предложил министру финансов России Антону Силуанову включить регион в перечень территорий с низкой обеспеченностью бюджета.