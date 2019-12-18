Пекин, , 05:39 — REGNUM Промышленное производство Китая с высокой добавленной стоимостью выросло на 5,6% в годовом исчислении за первые 11 месяцев 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики, передает агентство Синьхуа.

Темпы роста были ровными первые 10 месяцев, сообщили в бюро. Только в ноябре промышленное производство выросло на 6,2% против 4,7% роста в октябре. Для измерения промышленного производства, Китай использует данные определенных крупных предприятий с годовым оборотом е менее 20 млн юаней (около $2,86 млн).

Производство государственных предприятий выросло на 3,7% за прошедший месяц, акционерных обществ — на 7%, а предприятий с иностранным капиталом — на 3,2%. Производство и поставки электричества, тепла, газа и воды выросло на 6,7% в ноябре, показам самый быстрый рост среди всех секторов. Промышленное производство выросло на 6,3%, добыча ископаемых — на 5,7%, а высокотехнологического сектора — на 8,9%.