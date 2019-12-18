Якутск, , 05:22 — REGNUM Большинство аналитиков и экспертов нынешнее состояние экономики в стране оценивают, как предкризисное, которое может в любой момент перерасти в кризис, озвучил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый аналитик и эксперт, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Если следить за официальными выступлениями председателя правительства Дмитрия Медведева, министров социально-экономического блока, а также губернаторов ряда регионов, то чувствуется противоречивость их мнений, которые иногда не соответствуют ранее принятым стратегическим целям и задачам Российской Федерации и её субъектов. Президенту России Владимиру Путину то и дело приходится в ручном режиме исправлять допущенные ошибки», — выразил мнение эксперт.

По словам Юрия Данилова, ярким примером является Росстат, который объявил о росте доходов населения страны в 3-м квартале 2019 года.

«Буквально следом появляется статистика, что в России снижается доля наименее обеспеченных групп населения, доля тех, кому хватает денег не только на еду, но и на одежду, выросла во втором квартале 2019 года до 49,4%, то есть половина населения едва сводит концы с концами. Росстат считает — население нищает», — добавил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистики, жители России тратят на питание 30,2% заработка. По этому показателю Россия в списке из 40 стран находится на 31-м месте.