Хабаровск, , 05:20 — REGNUM Верховный суд России поставил точку в четырёхлетнем споре инвестора в Хабаровске, который реализует проект по строительству современного торгового центра «Счастье» и ФСИН, которая настаивала на сносе почти готового объекта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Федеральная служба исполнения наказаний требовала сноса почти построенного современного торгово-развлекательного центра в Хабаровске «Счастье». Основанием представители ФСИН называли близость к «Счастью» следственного изолятора. По мнению руководства пенитенциарного ведомства, «Счастье» могло способствовать различным внештатным ситуациям в случае побега заключенных. Жители Хабаровска, напротив, хотят видеть рядом со своими домами яркий, красивый и очень нужный торговый центр и — не хотят видеть столетнюю мрачную тюрьму. Горожане выходили на митинги, судебные процессы длились четыре года.

Разрешение на строительство выдала мэрия Хабаровска, но ФСИН в судах настаивал на том, что «Счастье» — самовольная постройка.

ВС РФ отказал ФСИН в продолжении судебных тяжб, отказал в признании «Счастья» самовольным. Таким образом, к радости горожан и инвестора — «Счастью» в Хабаровске быть.

Как сообщало ИА REGNUM, инвесторы сталкиваются с колоссальными препятствиями в Хабаровском крае. Помимо четырёхлетней судебной тяжбы по поводу «что народу нужней — тюрьма или «Счастье», есть и другие примеры. Так, инвестор в Хабаровске расселил аварийные бараки за свой счёт и решил строить современный жилой комплекс «Грани». Но категорически против высказалась Хабаровская епархия. Митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Владимиру не понравилось, что жилой комплекс закроет собор и нарушит «целостность архитектурно-исторического ансамбля». При этом, как и в случае с «Счастьем», проект утвержден мэрий Хабаровска, инвестор потратил свои 200 миллионов рублей на расселение бараков.