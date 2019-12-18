Хабаровск, , 04:54 — REGNUM Проживающие в аварийном бараке в центре Хабаровска отказываются переезжать в новостройку. Люди ведут борьбу с мэрией краевой столицы за квадратные метры в новых квартирах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Как выяснило ИА Амурмедиа треснувший и непригодный для проживания людей барак в центре Хабаровска почти расселён. Почти все жильцы уже отпраздновали новоселье, ещё две семьи ждут назначенного дня переезда. Но одна семья из 6 человек переезжать отказывается.

Проблема заключается в том, что шестеро членов этой семьи официально занимали в бараке только одну комнату, по договору социального найма. А ещё 3, которые пустовали, поскольку были брошены предыдущими жильцами, люди заняли самовольно — ютиться в одной комнатенке вшестером было невозможно. Теперь семья в суде пытается отстоять право на дополнительные квадратные метры — переезжать вшестером в одну комнату, пусть и в новостройке, люди считают невозможным.

Расселяющий бараки в Хабаровске застройщик, компания «Дальвостокстрой», сообщил, что предлагает семье различные варианты решения проблемы. В том числе и трёхкомнатную квартиру, но к соглашению прийти пока не получается.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалина оказались не готовы ответить на вопрос депутатов областной думы, когда на островах начнётся строительство социального жилья. Правительство региона ставку делает на строительство коммерческого и арендного жилья. При этом огромное количество сахалинцев проживает в аварийных домах. При этом деньги на решение проблемы у Сахалинской области есть — в банке на депозитах хранятся более 41 млрд бюджетных рублей, Сахалин единственный регион в ДФО, не имеющий госдолга.