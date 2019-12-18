Казань, , 04:38 — REGNUM Арбитражный суд Татарии признал обоснованным требование кредиторов АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан» и признал общество банкротом, введя в отношении него конкурсное производство до середины мая 2020 года. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсным управляющим утвердили Наталью Никифорову — члена Ассоциации ведущих арбитражных управляющих «Достояние» из Санкт-Петербурга, установив ей 30 тыс. рублей ежемесячного вознаграждения. Следующее заседание по отчёту управляющего намечено на 13 мая 2020 года. До конкурсного производства АО находилось под наблюдением.

Компания-должник была учреждена в мае 2008 года ОАО «Таткоммунпромкомплект» (создано в 2004 году минземимущества РТ) и ОАО «Ипотечное агентство РТ» (учредитель — то же министерство и на сегодня ликвидированное ОАО «Татстрой»). Основной вид деятельности — вложения в ценные бумаги, директором с июня 2019 года была Людмила Фатыхова. Уставный капитал общества — 269,46 млн рублей. У АО также есть «дочернее» ООО «Аренда-Лидер» в Елабуге.

АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Татарстан», объявленное банкротом, выступало исполнителем контракта на оказание услуг, направленных на предоставление ипотечных кредитов. Заказчиком выступало созданное при участии правительства РФ АО «Банк Дом. РФ» (Москва). Срок исполнения контракта на 10 млн рублей — с 11 сентября 2018 года по 31 декабря 2020 года.

Напомним, первоначальным истцом по банкротному делу был банк «Союз», заявивший свыше 47,793 рублей долга. Среди кредиторов агентства — обанкроченный «ИнтехБанк», имеющий претензии на сумму свыше 284,92 млн рублей.