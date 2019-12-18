Будапешт, , 05:53 — REGNUM Газопровод «Турецкий поток» нельзя рассматривать как проект, созданный для продвижения только российских интересов. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 17 декабря в интервью телеканалу RTVI, комментируя высказывание бывшего посла США на Украине Джона Хербста о том, что Россия навязывает Европе свои энергетические проекты, которые могут не иметь выгоды для стран ЕС.

По мнению Сийярто, несправедливо рассматривать газопровод с такой точки зрения, так как проект представляет важность для других стран-участниц «Турецкого потока». Кроме РФ в его реализацию вовлечены Венгрия, Турция, Болгария и Сербия. Большинство из этих государств, по словам министра, являются членами НАТО.

Глава венгерского МИД добавил, страны Центральной Европы обязаны обеспечить поставки газа в Европу для обеспечения своей безопасности, а для этого европейским государствам необходимо вступать в диалог с Россией, готовой поставлять топливо.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Петер Сийярто заявил, что присоединение Венгрии к проекту «Турецкий поток» является реалистичным сценарием и наиболее выгодно для диверсификации поставок газа.

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