Якутск, , 04:28 — REGNUM Увеличение страховой пенсии неработающим пенсионерам Якутии с 2020 году будет осуществляться по фиксированному индексу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Если раньше уровень индексации был привязан к уровню инфляции, который складывался за предыдущий год, то с 2019 года и в течение следующих пяти лет мы будем работать уже с твёрдыми размерами индексов», — цитирует «YSIA.RU» управляющего отделением ПФР в Якутии Георгия Степанова.

По словам специалиста, в 2018 году инфляция составила 4,3%, а индексацию страховых пенсий сделали на 7,05%.

«С 1 января 2020 года мы проиндексируем страховые пенсии всех неработающих жителей Якутии на 6,6% при прогнозируемой инфляции за 2019 год на уровне 3,8%, то есть фактически индексация января 2020 года перекроет уровень инфляции за 2019 год»,— акцентировал Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года минимальный размер пенсии в Москве повысят с 17,5 тыс. рублей, до 19,5 тыс.