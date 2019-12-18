Анастасия Степанова, 18 декабря 2019, 04:00 — REGNUM Завтра, 19 декабря 2019 года, должно было состояться заседание суда по громкого скандалу между издателем журнала Forbes и компанией одного из фигурантов списка самых богатых в России — Михаила Гуцериева, но, похоже, конфликт удалось погасить. ИА REGNUM проанализировало из-за чего судились стороны и чем всё закончилось.
Скандал начался в середине октября 2019 года, когда на сайте российской версии журнала появилась публикация об астрономических долгах почти в 1 трлн рублей. Издание сообщало, что они связаны с компаниями миллиардера и его племянника — бывшего главы правления «Бинбанка» Микаила Шишханов. Среди основных кредиторов назывались банки «Траст» и Сбербанк. При этом, по данным Forbes, львиная доля приходилась на первый банк — почти треть. В материале фигурировали неназванные источники информации. Позднее эти сведения подхватили и другие издания.
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Реакция промышленно-финансовой группы «Сафмар» не заставила себя долго ждать. На официальном сайте компании, основателем и основным владельцем которой является Гуцериев, появилось публичное сообщение. Помимо того, что в нём компания опровергала сведения о долгах и обвиняла издателя в «дискредитации», она также допустила грубый пассаж в адрес журналистов и самого журнала, сравнив тот с «образчиком самой дешёвой бульварной журналистики». Группа также заявила о прекращении отношений с изданием до опровержения и праве обратиться в суд за защитой деловой репутации.
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Что же журнал? Он в свою очередь также посчитал себя обиженным подобными сравнениями и «назначил» встречу в суде с обидчиками.
Forbes грозит «Сафмару» судом за слова о «коррумпированной журналистике»
Обе стороны свои обещания сдержали и в Арбитражный суд Москвы поступило два иска.
22 октября 2019 года АО «АС Рус Медиа», которое является издателем русской версии журнала, обратилось с иском к АО «Промышленно-финансовая группа Сафмар». 29 октября он был принят к производству судьей Екатериной Титовой.
На сегодня дело не прекращено и заседание назначено на 19 декабря 2019 года, то есть на завтра. Чего же требует истец? Признания «не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию Forbes Россия (АО «АС РУС МЕДИА») распространённые АО «Группа Сафмар» сведения о Forbes Россия (АО «АС РУС МЕДИА») в публикации «Официальное заявление группы «Сафмар» в сети Интернет», а также обязания удалить из публикации сведения, которые истец посчитал порочащими. На сегодня на сайте группы в официальном сообщении исчезло одно из прилагательных, на которое затаили обиду в журнале, — «коррумпированной», но осталось сравнение с «дешёвой бульварной». Удовлетворит ли подобная правка истца, пока не ясно.
Для справки: АО «АС Рус Медиа» учреждено в Москве для книгоиздания в сентябре 2003 года. Средняя численность сотрудников — порядка 140 человек. Уставный капитал — 68 946 400 рублей. Директор с февраля 2019 года — Эльмар Муртазаев, который с группой физлиц выступал ранее учредителем фонда «Центр экономических исследований и распространения экономической информации «Открытая экономика» и дачного партнёрства «Эковита-вилладж». Учредители АО — компания «Аш Остойропа ГМБХ» (Германия) и Ирина Силаева.
Иск же группы «Сафмар» и Михаила Гуцериева, поступивший 10 декабря 2019 года, на сегодня отозван, а производство по делу прекращено. Соответствующая запись в базе суда появилась 17 декабря 2019 года.
Официально отзыв иска группа не комментирует. В комментариях ТАСС директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман сообщил, что спор был урегулирован до суда, но подробности он дать не может из-за соглашения о неразглашении.
Для справки: журнал Forbes оценивает состояние Гуцериева на $5,65 млрд.