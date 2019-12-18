Владивосток, , 04:08 — REGNUM Во Владивостоке внезапно закончились деньги, выплачиваемые мэрией города родителям в качестве компенсации за путёвки в детские оздоровительные учреждения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В 2019 году мэрия направила на эти цели 38 млн рублей, которые шли в рамках госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края». Однако, этого оказалось мало: обещанную компенсацию получили не все родители.

В администрации Владивостока заявили, что в 2019 году документов на выплаты поступило больше, чем было запланировано. Тем не менее, уже подана заявка на дополнительное финансирование.

«Заявка удовлетворена, в бюджет краевой внесены изменения: выделены дополнительные средства. До конца декабря будут осуществляться выплаты компенсации летнего отдыха», — пояснили в администрации.

Напомним, в Приморье в летний период работали более 600 лагерей. В рамках краевой госпрограммы «Развитие образования Приморского края» на оздоровительную кампанию-2018 в бюджете Приморья предусмотрели 349,06 млн рублей, в том числе на выплату компенсаций родителям за путевки в детские оздоровительные учреждения. На эти цели направили более 38 млн рублей, пишет PrimaMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде принято решение о дополнительном выделении 41 млн рублей на организацию детского отдыха.