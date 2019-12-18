Магадан, Магаданская область, , 03:15 — REGNUM Магаданский областной онкологический диспансер получил новое оборудование, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Центр ядерной медицины для лечения онкозаболеваний заработал в Новосибирске

По информации пресс-службы министерства здравоохранения и демографической политики Колымы, в рамках реализации областного проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» диспансер приобрёл и уже запустил в работу: три микроскопа для лабораторных исследований Primo Star с принадлежностями, портативный экспресс-анализатор газов крови, электролитов, гематокрита, метаболитов Epoc с необходимыми составляющими, автомат фиксации и окраски мазков в исполнении АФОМК-16−25-ПРО и автоматический гематологический анализатор Гемалайт 1270.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске открыли Центр ядерной медицины. Теперь жители области смогут получить уникальные медицинские услуги, ранее доступные только за пределами региона.