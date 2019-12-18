Будапешт, , 02:51 — REGNUM Сумму в $8,5 млрд потеряла венгерская экономика от введения Евросоюзом антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 17 декабря в интервью телеканалу RTVI.

Сийярто отметил, что РФ перед установлением санкционного режима являлась вторым по величине оборота торговым партнером Венгрии. По его словам, венгерская экономика потеряла очень много экспортных возможностей из-за данного решения Евросоюза. Министр добавил, что, несмотря на потери, власти страны продолжат следовать курсу ЕС, но будут продвигать честный диалог в экономической и политической сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению заявил, что в наибольшей степени от экономических санкций против России пострадали страны Центральной Европы.

Читайте ранее в этом сюжете: Президенты Прибалтийских стран — ослаблять санкции против РФ нельзя