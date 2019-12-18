Тюмень, , 02:39 — REGNUM В Тюменской области введён в эксплуатацию новый производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода. Он возводился в рамках инвестиционного проекта властей региона и АО «Транснефть — Сибирь» с 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора области.

Производственный комплекс обеспечит систему ПАО «Транснефть» нестандартными металлоконструкциями, комплектующими для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования и другой необходимой продукцией.

Отмечается. что с вводом в эксплуатацию данного комплекса дополнительно создано 200 рабочих мест. Объём инвестиций составил порядка 3 млрд рублей.