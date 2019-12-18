Оттава, , 02:20 — REGNUM Канада может ратифицировать новое соглашение о свободной торговле с США и Мексикой, призванное заменить НАФТА, позже Соединенных Штатов, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо в интервью телеканалу City News.

«Из-за парламентского календаря мы можем стать последними, кто ратифицирует это соглашение», — заявил он.

По словам Трюдо, Оттава все же постарается добиться ратификации соглашения USMCA, как можно скорее. Отмечается, что канадский парламент в настоящее время находится на каникулах и вернется к работе лишь 27 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря Сенат Мексики ратифицировал соглашение о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA). В пользу ратификации высказались 107 сенаторов, против проголосовал один парламентарий. Таким образом Мексика стало первой страной, кто ратифицировал USMCA.

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