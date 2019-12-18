Москва, , 20:57 — REGNUM Компании «ГЛОНАСС-БДД» опубликовала анализ своих данных, сделанных с помощью искусственного интеллекта, согласно которому Москва является городом с самой высокой плотностью дорожных камер.

В качестве одного из эффектов от такой плотности эксперты «ГЛОНАСС-БДД» называют снижение числа ДТП на 23% с 2010 по 2019 годы, при том что количество автомобилей в Москве за это время увеличилось на 1,2 млн единиц. Данные за 10 месяцев 2019 года показали, что под камерами водители в большинстве случаев ведут себя более дисциплинированно.

Также наличие дорожных камер снижает количество автомобильных краж и угонов, с 2010 года в Москве этот показатель снизился в 4 раза.

На снижение количества ДТП на дорогах Москвы в 2019 году повлияло не только наличие камер фотофиксации, оснащенных новейшим программным обеспечением, но и страх водителей перед следующими за фотофиксацией грабительскими штрафами. Дело в том, что всё больше жителей мегаполиса отказываются от личного автомобиля в пользу общественного транспорта по нескольким причинам: высокая стоимость транспортных средств, удорожание обслуживания личной машины (включая страховку), многокилометровые многочасовые пробки и порой необоснованные автоматические штрафы, несвоевременная уплата которых приводит к блокировке банковских счетов и ограничению выезда из страны.

Однако аналитика ГЛОНАСС и статистика ГИБДД Москвы сыграла положительную роль для оправдания эффективности «ГЛОНАСС-БДД», в которую Ростех влил крупную сумму. Благодаря системам фотофиксации нарушений правил дорожного движения пополняется казна города и карманы владельцев фиксирующей аппаратуры, так что выгода очевидна всем, кроме жителей Москвы, теряющих время в пробках и рискующих жизнью в переполненных вагонах столичного метро.

Также в июне 2019 года СМИ сообщали о готовящимся в Минкомсвязи проекте распоряжения правительства «Об определении единого исполнителя работ и услуг, связанных с применением и эксплуатацией в установленном порядке специальных технических средств для выявления и фиксации нарушений требований законодательства РФ о безопасности дорожного движении». Министр цифрового развития, связи и коммуникации Константин Носков ссылается на два поручения президента России Владимира Путина от 16 и 31 мая 2019 года, а также на поручение вице-премьера Максима Акимова от 5 июня 2019 года. Единым исполнителем планируется назначить ООО «ГЛОНАСС-БДД».

Сколько можно заработать на нарушении гражданами нашей страны ПДД? Сейчас в России работает 10,8 тыс. стационарных камер. За 2018 года они зафиксировали 106 млн нарушений. При модели с абонентской платой будущий единый исполнитель сможет зарабатывать в год от 8,42 млрд руб. до 11,6 млрд руб. При использовании модели с оплатой за каждое нарушение выручка получится на уровне от 15,9 до 26,5 млрд руб.

Компания «ГЛОНАСС-БДД» является совместным предприятием Госкорпорации Ростех и АО «ГЛОНАСС». Направление её деятельности — внедрение современных цифровых технологий на автомобильных дорогах России.

Ростех также активно участвует в развитии интеллектуальной транспортной системы (ИТС) г. Москвы. Уже в 2018 году контракт на обслуживание ИТС Москвы до 2023 года заключил холдинг «Швабе», который является частью Ростеха. Предметом контракта является контроль работы 3700 датчиков мониторинга транспортных потоков, 2860 светофорных объектов, 175 дорожных табло, 2700 камер телеобзора и 48 метеостанций.

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