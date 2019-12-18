Рига, , 00:36 — REGNUM Министерство благосостояния Латвии выделило 11,9 млн евро на новую программу по ликвидации безработице среди тех, кто не может найти её долгое время, пишет портал diena.lv.

Сегодня 61% из тех, кто долго не может найти работу составляют люди старше 50 лет. 26% — люди имеющие разные степени инвалидности. Поэтому львиная часть расходов — 8,56 млн евро будет ориентирована на помощь именно этим категориям граждан.

Вместе с этим, Министерство благосостояния намерено к июню 2020 ликвидировать прежние программы поддержки безработицы.

При искоренении длительной безработицы больше внимания будет уделено тактике субсидирования рабочих мест. С 711 до 1000 евро в месяц будет повышена заработная плата в рамках этой программы, причём 230 из 310 рабочих мест предполагается зарезервировать для людей с инвалидностью.

Также Министерство намерено сотрудничать с психологами и психотерапевтами, чтобы мотивировать пожилых людей и инвалидов активнее трудоустраиваться.