Рига, , 00:20 — REGNUM На своем заседании латвийский кабинет поддержал предложение Министерства Сообщений об учреждение компании — государственное акционерное общество Порт Венты (Вента — река впадающая в Балтийское море, на котoрой стоит Вентспилс), написал портал diena.lv.

Новой компании будет передано управление Свободным Вентспилсским портом, который 9 декабря был включён США в санкционный список. По мнению латвийского правительства такой манёвр поможет избежать приостановки деятельности порта города после 8 декабря и сохранит около 4000 рабочих мест в городе с населением в 34 000 человек.

Теперь старое предприятие Свободный порт Вентспилса будет отделено от имущества порта. Новый порт не входит в права собственности, которая остается у прежних владельцев, но берёт на себя функции управления предприятием.