Нижний Новгород, , 23:24 — REGNUM Во всех 52 муниципалитетах Нижегородской области прошли заседания представительных органов власти, на которых главы получили оценки качества реализации нацпроектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Ни в одном их них исполнение национальных проектов не было признано ненадлежащим.

Губернатор региона Глеб Никитин предложил, чтобы опыт Нижегородской области по оценке участия органов местного самоуправления в реализации нацпроектов был структурирован и предложен для тиражирования правительству РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в регионе поэтапно подводили итоги первого года реализации мероприятий в рамках национальных проектов. 20 декабря состоится разбор исполнения мероприятий по нацпроектам в целом по области. Ранее гордума Нижнего Новгорода поставила мэрии «удовлетворительно» в целом по нацпроектам.