Петуховский район, Курганская область, , 23:18 — REGNUM В Курганской области теплоснабжающая организация «Теплокурорт» угрожает сорвать отопительный сезон в Петуховском районе. Организация мотивирует свои действия тем, что запасов угля на их котельной осталось до февраля 2020 года, сообщает Накануне.RU со ссылкой на собственный источник.

Компания ООО «Теплокурорт» обслуживает котельную в посёлке Курорт «Озеро Медвежье». Данная фирма подала в суд иск с требованием взыскать с администрации Петуховского района 11,6 млн рублей убытков за период с 2016 по 2019 год, сообщает издание.

Однако директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина утверждает, что ООО «Теплокурорт» не обращалось в ведомство с доказательствами убыточности предприятия. При этом тариф для населения посёлка Озеро Медвежье составляет 4,5 тыс. рублей за гигакалорию, тогда как в Кургане он — 2 тыс. рублей Гкал. Мало того, на 2020 год ООО «Теплокурорт» заявило о необходимости установления тарифа для населения в размере 7,5 тыс. рублей.

Такой тариф в России ещё поискать. Для сравнения, по данным департаментов регионов Крайнего Севера, на Чукотке тариф на теплоснабжение населения составляет 3,2 тыс. рублей за Гкал, на Ямале — 1,4 рублей за Гкал, то есть кратно ниже запрошенного «Теплокурортом».

Что касается угроз отключения теплоснабжения, то глава Петуховского района Игорь Арзин заявил СМИ, что прекращения подачи тепла не планируется и ситуация находится под контролем.