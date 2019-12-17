Мурманск, , 23:01 — REGNUM В 2020 году в Мурманске будет создана территория опережающего развития (ТОР). Об этом по итогам заседания президиума госсовета по вопросам развития Арктики сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ТОР будет создан для поддержки крупного инвестиционного проекта компании «НОВАТЭК» — строительства центра крупнотоннажных морских сооружений. Объем инвестиций в проект составляет 120 млрд рублей. Вице-губернатор Юрий Трутнев, посетивший сегодня площадку строительства, заявил, что аналогов проекту нет, поэтому его необходимо поддержать.

«ТОР — это возможность инвесторам компенсировать северное удорожание при регистрации предприятий в Заполярье, а это в свою очередь больше налогов в бюджет, больше инвестпроектов и рабочих мест», — завил губернатор.