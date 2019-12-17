Киев, , 22:44 — REGNUM Украина в ноябре увеличила закупки электроэнергии из России на 4% — до 132,6 тысячи МВт⋅ч. Об этом 17 декабря сообщает пресс-служба компании — оператора украинской энергосистемы «Укрэнерго».

При этом, как отмечается, в целях «обеспечения баланса и операционной безопасности энергосистемы» поставки из России были ограничены 34% от общего объёма импорта электроэнергии в страну.

Суммарный импорт электроэнергии на Украину в ноябре увеличился на 10% и составил 661 тысячу МВт⋅ч.

Напомним, Украина в октябре возобновила закупки электроэнергии из России, которые были приостановлены в 2015 году. При этом в середине ноября глава комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус, являющийся автором поправок в законодательство, позволивших возобновить импорт, заявлял о незначительных объёмах закупок.