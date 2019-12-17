Рим, , 22:18 — REGNUM В экономике Италии наблюдаются серьезные дисбалансы, сказано в отчете Еврокомиссии, опубликованном во вторник, 17 декабря.

Евробюрократы отмечают низкий уровень производительности труда, иные проблемы рынка труда, в том числе высокий (10%) уровень безработицы, неустойчивость банковской системы, как следствие — низкие темпы экономического роста, которые не дают снижать госдолг страны, составляющий около 135% ВВП.

Заключение Еврокомиссии о состоянии итальянской экономики содержит подобные негативные оценки седьмой год подряд.