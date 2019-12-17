Рим, , 21:56 — REGNUM Грета Тунберг — лишь вершина гигантского бизнес-айсберга, объем которого можно оценить в 100 трлн долларов, отметили в своей публикации во вторник, 17 декабря, обозреватели итальянского издания Italia Oggi.

Ссылаясь на исследование американского ученого Уильяма Энгдаля, авторы отмечают, что суета вокруг «шведской девочки» объясняется наличием весьма циничных и практических интересов.

Истерия вокруг «глобального потепления» ставит своей целью формирование новой экономики, инвестиции в которую как раз и потребуют 100 трлн долларов, причем в плюсе окажутся ведущие мировые финансовые группы, готовые к такому сценарию (и подготовившие его), а в минусе — «виновные» сферы экономики, рабочие и потребители, которые и заплатят за такую перестройку своими налогами и рабочими местами, отметили обозреватели издания.