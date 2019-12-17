Милан, Италия, , 21:48 — REGNUM В 2020 году объем экспорта Италии вырастет на 2,8% в сравнении с показателями 2019 года, передает Italia Oggi во вторник, 17 декабря, со ссылкой на исследование экспертов группы Cdp.

Эксперты отметили возрастающую заинтересованность целого ряда стран (в числе которых упомянуты Перу, Филиппины, Япония и Россия) в тех или иных видах итальянских товаров и услуг, от техники по производству одежды до дорожного строительства.

В два последующих года (2021 и 2022) темпы роста объемов экспорта вырастут до 3,7% в год, полагают аналитики.