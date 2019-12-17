Нижний Новгород, , 21:40 — REGNUM В Приволжском федеральном округе расположены 20% мощностей электростанций России. Об этом заявил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров в ходе заседания совета округа, сообщили ИА REGNUM в полпредстве.

Но при этом обеспечивать собственные потребности в электроэнергии могут только два региона — Саратовская область и Пермский край.

Остальные субъекты вынуждены покрывать энергодефицит за счёт перетоков из соседних энергосистем страны.

Как сообщало ИА REGNUM, также на территории ПФО добывается 22% всей российской нефти. Осуществляется переработка 35% нефти и нефтепродуктов в стране.