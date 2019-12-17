Нижний Новгород, , 21:34 — REGNUM Приволжский федеральный округ — один из лидеров в России по использованию «зеленой» электроэнергетики. Об этом было заявлено в ходе заседания совета округа, которое провел полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В текущем году в Самаре была запущена третья очередь самарской СЭС-2 (солнечной электростанции). Три солнечных электростанции начали работать в Оренбургской области, общая мощность объектов возобновляемой энергетики составляет 65 МВт.

В 2020 году начнется поставка электроэнергии с семи объектов ветровой и солнечной генерации в Ульяновской, Оренбургской и Самарской областях общей мощностью 115 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года продукция первого в России ветропарка, построенного в Ульяновской области, начала поступать на оптовый рынок электроэнергии и мощности.

«Ульяновская область — первая в России площадка, где началась реализация проекта строительства промышленной ветряной станции мощностью 35 мегаватт… Вслед за ветропарком начнёт формироваться система по его обслуживанию, а значит — в Ульяновской области появятся новые высокотехнологичные рабочие места и уникальные компетенции», — отмечал губернатор региона Сергей Морозов.