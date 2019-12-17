Москва, , 21:31 — REGNUM Ещё два пассажирских самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) могут быть проданы Таиланду, сообщил 17 декабря журналистам российский министр торговли Денис Мантуров.

Мантуров «Они заявляют ещё дополнительно, может быть, парочку возьмут».

По словам министра, в Таиланд планируется продать SSJ-100 в бизнес-версии.

Напомним, Таиланд купил у России три SSJ-100 в комплектации 100LR-VIP. Это административно-деловая версия самолёта, созданная на основе версии с увеличенной дальностью полёта. Третий SSJ-100 был поставлен Таиланду 19 июня 2018 г.

Читайте ранее в этом сюжете: Таиланд намерен купить шесть лайнеров «Сухой Суперджет 100»