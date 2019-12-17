Нижний Новгород, , 21:25 — REGNUM Приволжский федеральный округ обладает мощным и развитым топливно-энергетическим потенциалом. Проблемы энергетической безопасности обсудили на заседании совета округа, которое провел полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-служба полпредства.

На долю ПФО приходится почти 22% объема добычи нефти в стране. Производством нефти занимаются в 10 из 14 регионов округа. Также в Поволжье осуществляется около 35% переработки нефти и нефтепродуктов России.

По словам Комарова, объекты топливно-энергетического комплекса в Поволжье работают стабильно без сбоев. Участники совещания подробно обсудили уровень защищенности инфраструктуры и объектов ТЭК от незаконного вмешательства и противоправных действий.

ИА REGNUM напоминает, по данным Приволжского управления Роснедр, на начало 2018 года на балансе ПФО числилось 1 581 месторождение с запасами нефти, из них 1 125 разрабатываемых и 456 — где ведется разведка. Добыча нефти в округе по итогам прошлого года составила 119 млн тонн, ПФО занимает по этому показателю второе место в России после Уральского федерального округа.