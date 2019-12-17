Рим, , 21:15 — REGNUM Верхняя палата парламента Италии одобрила проект бюджета страны на 2020 год, сообщили в пресс-службе Сената во вторник, 17 декабря.

Как сообщалось ранее, власти Италии намерены ввести целый ряд новых налогов, в том числе на пластиковую упаковку (45 евроцентов за килограмм) и напитки с высоким содержанием сахара (налог начнет взиматься с октября 2020 года).

Одновременно с этим продлен мораторий на повышение НДС, а для некоторых категорий производителей ставки по этом налогу снижены.