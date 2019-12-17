Ульяновск, , 19:58 — REGNUM 18 декабря на Законодательном собрании Ульяновской области рассмотрят новую редакцию проекта закона о бюджете на 2020 год. Он сформирован с дефицитом в размере 900 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Доходы бюджета 2020 года спрогнозированы с ростом на 6,6 млрд рублей — в размере 67,038 млрд рублей. Поправка вносится, в частности, в связи с увеличением на 5,8 млрд рублей поступлений из федерального бюджета.

Расходы запланированы в объеме почти 67,938 млрд рублей, дефицит составит 900 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря, на заседаниях всех пяти комитетов обсудили изменения, которые вносятся в бюджет региона на 2019 года. Он возрастёт более чем на полмиллиарда за счёт собственных доходов. Расходы увеличатся почти на 1,69 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей будет направлено на выплату заработной платы бюджетникам.

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