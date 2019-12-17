Москва, , 20:09 — REGNUM О допуске российской говядины на рынок Марокко сообщили 17 декабря в Россельхознадзоре.

Уточняется, что процедура допуска этой российской продукции на марокканский рынок завершена. Переговоры Россельхознадзор вёл с «компетентным органом Марокко».

«Марокканская сторона подписала ветеринарный сертификат на поставки из России мяса крупного рогатого скота», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили также, что поставки в Марокко могут «начаться незамедлительно» с тех предприятий, которые уже успешно прошли инспекцию марокканской ветеринарной службы.

Напомним, переговоры по допуску российской говядины на марокканский рынок велись три года.

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