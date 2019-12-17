Берлин, , 19:49 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» при текущих темпах строительства может быть завершен уже через 30 дней. Об этом сегодня, 17 декабря, пишет германский таблоид Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ.

По данным издания, германские власти уверены, что строительство «Северного потока — 2» вполне может быть завершено в течение ближайших 30 дней, что как раз позволит уложиться в период wind-down, который, согласно законодательству, позволяет сторонам завершить строительство без штрафных санкций в отношении участников проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Дании до последнего тормозили выдачу разрешения на строительство участка газопровода «Северный поток — 2» через свою исключительную экономическую зону. В итоге разрешение было выдано, но достроить газопровод до конца 2019 года, как планировалось изначально, теперь не удастся.