Пекин, , 19:38 — REGNUM В одном из главных нефтяных центров северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян быстрыми темпами развивается альтернативный сектор экономики, не связанный с нефтяной переработкой и производством, сообщает 17 декабря Синьхуа со ссылкой на информацию от городского Комитета по делам развития и реформ.

Структура экономики Дацина кардинально поменялась в последние пятнадцать лет. Если в 2004 году альтернативный нефтяному сектор не превышал 30%, то в настоящее время он превысил 72% и продолжает развиваться опережающими темпами.

Нефть в Дацине обнаружили в 1959 году, основав один из крупнейших в Китае промыслов. Общий объем сырой нефти, добытой на местном месторождении, составил 2,4 млрд тонн. Однако после того, как эффективность добычи стала падать, в городе приступили к реализации крупных нефтехимических проектов. Ожидается, что через пять лет, к 2025 году, годовые доходы городского бюджета от сбыта этой продукции превзойдут 200 млрд юаней (почти 29 млрд долларов).

По оценкам городских властей, представленной секретарем горкома КПК Хань Лихуа, нефтехимический сектор уже превратился в драйвер экономического роста. Кроме этого, в Дацине в 2013 году началась сборка и выпуск автомобилей марки «Вольво». В городе активно претворяется в жизнь концепция «зеленого» развития.